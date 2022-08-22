ما مصير أوروبا مع تواصل ارتفاع أسعار الغاز؟

حين حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من وصول أسعار الغاز في أوروبا إلى ألفي دولار لكل ألف متر مكعب، ظن كثيرون أنه يبالغ لترهيب قادة القارة العجوز.

اليوم تجاوز سعر هذه الكمية من الغاز ثلاثة آلاف دولار، وقد يصل إلى أربعة آلاف دولار في الشتاء. ماذا يعني ذلك؟ سيتجاوز التضخم حاجز الـ 10% في ألمانيا قريبا وقد دخل اقتصادها بالفعل حالة انكماش.. بعد أشهر ستصل نسبة التضخم في بريطانيا إلى 18% وهي النسبة الأعلى منذ 50 عاما.. وهذا ليس سوى غيضٍ من فيضِ ما قد تواجهه أوروبا. لا بد أن يبحث قادتها عن خيارات على ضوء هذه التوقعات الداكنة..

فما هي الخيارات أمامهم؟

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