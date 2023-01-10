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نيوزميكر

ما قصة متلازمة "تيتانيك" في لبنان؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية د. مصطفى بيرم.

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لـRT: اللبنانيون دفعوا ثمن نظام اقتصادي ريعي تسبب بحصول الانهيار

  • بيرم لـRT: لبنان يعاني من فساد إضافة لحصار اقتصادي ومالي ساهما بتفاقم الوضع الاقتصادي
  • بيرم لـRT: مع انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال مع تقديم ضمانات لكل الأطراف اللبنانية دون حصول أي مشكلة في البلد
  • بيرم لـRT: أدعو الأطراف السياسية للإبعاد مصالح اللبنانيين عن الخلافات السياسية
  • بيرم لـRT: نعيش في لبنان عقلية خاسر خاسر والنكد السياسي
  • بيرم لـRT: الحل لأزمة الفراغ السياسي بالحوار بين جميع الأطراف اللبنانية للوصول إلى رئيس متوافق عليه 

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