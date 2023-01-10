ما قصة متلازمة "تيتانيك" في لبنان؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية د. مصطفى بيرم.
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لـRT: اللبنانيون دفعوا ثمن نظام اقتصادي ريعي تسبب بحصول الانهيار
- بيرم لـRT: لبنان يعاني من فساد إضافة لحصار اقتصادي ومالي ساهما بتفاقم الوضع الاقتصادي
- بيرم لـRT: مع انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال مع تقديم ضمانات لكل الأطراف اللبنانية دون حصول أي مشكلة في البلد
- بيرم لـRT: أدعو الأطراف السياسية للإبعاد مصالح اللبنانيين عن الخلافات السياسية
- بيرم لـRT: نعيش في لبنان عقلية خاسر خاسر والنكد السياسي
- بيرم لـRT: الحل لأزمة الفراغ السياسي بالحوار بين جميع الأطراف اللبنانية للوصول إلى رئيس متوافق عليه