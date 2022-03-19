ما سبب تحذير روسيا لأوروبا من حرب اقتصادية شاملة؟

حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقبَ لا يمكن التراجع عنها جراء إعلان الاتحاد الأوروبي حربا مالية واقتصادية شاملة، يأتي ذلك في سياق كشف الوزارة عن إعداد لائحة عقوبات جوابية مشيرة إلى أنه لم يسبق لروسيا أن استخدمت صادرات الطاقةَ أداةً للضغط وتواصل تنفيذ التزاماتها.

من جانبه حمل وزير الخارجية سيرغي لافروف الولايات المتحدة المسؤولية عن مطالبة جميع الدول بالتوقف عن التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا، مشيرا إلى أن توجيه واشنطن إنذارات إلى الصين والهند ومصر وتركيا يعكس انفصال المسؤولين الأمريكيين عن الواقع.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابيك عدم القدرة على وقف واردات الغاز الروسي، مشيرا إلى أن انقطاع الإمدادات سيحرم المواطنين والمصانع من مصادر لا يمكن تعويضها.. بدوره دعا مصرف "دويتشه بنك" إلى التريث في فرض عقوباتٍ جديدةٍ ضد روسيا، نظرا للتداعيات السلبية على الجهاتِ التي تَفرضُها.

فما هي الإجراءات العقابية التي قد تقدم عليها روسيا وهل تصل المساس بتعهداتها في مجال الطاقة؟ وهل بدأ الغرب في مواجهة ارتدادات العقوبات؟

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