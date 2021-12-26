ما حقيقة استهداف حزب الله اللبناني السعودية بالصواريخ والمسيرات من مطار صنعاء؟

عرض التحالف العربي بقيادة السعودية ما قال إنها أدلة على دور حزب الله اللبناني في شن هجمات على المملكة من اليمن.

التحالف أورد في مؤتمر صحفي صوراً وأشرطة فيديو لشخصيات قال بأنها من كوادر الحزب التي تساعد في تدريب الحوثيين على إطلاق الطائرات المسيرات، محملا الحزب اللبناني مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

أدلة التحالف شملت ما اعتبره إثباتا لاستخدام الحوثيين لمطار صنعاء لأهداف عسكرية، واتهم الجماعة بالارتهان لإملاءات الحرس الثوري الإيراني، الساعي حسب التحالف لخراب ودمار المنطقة من خلال دعم أذرعه وتغذية الفكر الطائفي.

قهل تدين الأدلة التي كشفها التحالف حزب الله اللبناني؟