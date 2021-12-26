ما حقيقة استهداف حزب الله اللبناني السعودية بالصواريخ والمسيرات من مطار صنعاء؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1qr
عرض التحالف العربي بقيادة السعودية ما قال إنها أدلة على دور حزب الله اللبناني في شن هجمات على المملكة من اليمن.
التحالف أورد في مؤتمر صحفي صوراً وأشرطة فيديو لشخصيات قال بأنها من كوادر الحزب التي تساعد في تدريب الحوثيين على إطلاق الطائرات المسيرات، محملا الحزب اللبناني مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن.
أدلة التحالف شملت ما اعتبره إثباتا لاستخدام الحوثيين لمطار صنعاء لأهداف عسكرية، واتهم الجماعة بالارتهان لإملاءات الحرس الثوري الإيراني، الساعي حسب التحالف لخراب ودمار المنطقة من خلال دعم أذرعه وتغذية الفكر الطائفي.
قهل تدين الأدلة التي كشفها التحالف حزب الله اللبناني؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.