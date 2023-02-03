ما القصة الحقيقية لاختراق المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين تأجيل زيارته لبكين على خلفية حادث المنطاد الصيني الذي ظهر في سماء الولايات المتحدة..

ويقول البنتاغون إنه يراقبه عن كثب ويدرس كل احتمالات استخدامه وخيارات التعامل معه مضيفا أنه لا يشكل تهديدا للسكان على الأرض، كما أن ارتفاعه الشاهق لا يعيق حركة الطيران التجارية وأنه لا يريد إسقاطه خشية وقوع أضرار على مناطق مأهولة.. الخارجية الصينية عبرت عن أسفها للحادث غير المقصود، وقالت إنه منطاد مدني يستخدم للأبحاث والأرصاد الجوية وأن له قدرة توجيه محدودة وقد انحرف عن مساره بسبب الرياح.. فكيف تؤثر هذه الحادثة على العلاقات الصينية الامريكية؟ وماهي الرسائل التي يحملها المنطاد في سماء مونتانا؟

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