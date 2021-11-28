ما الذي كشفه حمد بن جاسم عن خبايا أزمات المنطقة؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم أل ثاني،
ليحدثنا عن قراءته للتحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من مصالحات وتجاذبات ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة.
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