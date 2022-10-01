ماذا ينتظر أوروبا بعد تخريب السيل الشمالي؟

طالب المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نبينزيا بإشراك روسيا في أي تحقيق بحادث خطوط السيل الشمالي لنقل الغاز،

مشيرا إلى أن أي تحقيق يستثني روسيا المالكة للأنابيب بحصة كبيرة سيثير الشكوك حول موضوعيته.

تصريحات المندوب الروسي تزامنت مع إعلان السلطات في السويد والدنمارك وألمانيا التوجه لتشكيل فريق مشترك للتحقيق وحديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال غواصين للمشاركة.

من جانبها، أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها بدأت البحث عن طرق لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث..

فما موضوعية أي تحقيق بحادث السيل الشمالي يستثني روسيا كأحد الأطراف المتضررة؟ وهل تمضي شركة غازبروم في مساعي ترميم الخط بعد بدء دول أوروبية تشغيل أنابيب جديدة؟

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