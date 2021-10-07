ماذا يجري في الصين؟ بداية نهاية المعجزة؟

الخبير بالشؤون الصينية نيكولاي فافيلوف يميط اللثام عن كواليس السلطة في الصين والتداعيات العالمية الناجمة عن أزمة العقارات في ثاني أكبر اقتصاديات العالم.

Your browser does not support audio tag.