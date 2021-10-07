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ماذا يجري في الصين؟ بداية نهاية المعجزة؟

أخبار العالم

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الخبير بالشؤون الصينية نيكولاي فافيلوف يميط اللثام عن كواليس السلطة في الصين والتداعيات العالمية الناجمة عن أزمة العقارات في ثاني أكبر اقتصاديات العالم.

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