ماذا يجري في الصين؟ بداية نهاية المعجزة؟
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الخبير بالشؤون الصينية نيكولاي فافيلوف يميط اللثام عن كواليس السلطة في الصين والتداعيات العالمية الناجمة عن أزمة العقارات في ثاني أكبر اقتصاديات العالم.
الخبير بالشؤون الصينية نيكولاي فافيلوف يميط اللثام عن كواليس السلطة في الصين والتداعيات العالمية الناجمة عن أزمة العقارات في ثاني أكبر اقتصاديات العالم.
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