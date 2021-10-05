ماذا كشفت "مسربة خبايا فيسبوك" في الكونغرس؟

أكدت لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن موقع فيسبوك غير آمن بالنسبة للأطفال، وأن الشركة أصرت على نشر إعلانات تضر بهذه الفئة

كما أشارت اللجنة إلى وجود مخاوف في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن تأثير فيسبوك.

يأتي هذا بعدما قالت المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوغن التي سربت وثائق داخلية للشركة، إن فيسبوك تركز على جني الأرباح وتخفي أمورًا قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالناس، وإن الشركة تعمل في الظل وضد الصالح العام.

فكيف سيتأثر عمل منصة فيسبوك عقب ما جرى ؟ وهل نحن بصدد إجراءات صارمة ضد الشركة مع توعد الكونغرس بعواقب وخيمة؟

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