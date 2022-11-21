ماذا تفعل قوات حلف الناتو في دونباس؟

دعا الكرملين المجتمع الدولي لحمل كييف على وقف قصف محطة زباروجيا النووية، فيما أكدت الخارجية الروسية تقديم أدلة على تورط القوات الأوكرانية في الهجوم الجديد على المحطة،

من جانبه حذر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف من سعي القوات الأوكرانية المنتشرة على خط التماس في المقاطعة للتقدم جنوبا باتجاه ميليتوبول أو بيرديانسك مشيرا إلى أن القيادة العسكرية في كييف تعتبر ميليتوبول هدفا رئيسيا سيقرر مصير الحملة العسكرية بأكملها في جميع الاتجاهات.

بموازاة ذلك أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حرص الحلف على التوصل إلى تسوية سلمية تناسب أوكرانيا، مشددا على ضرورة تعزيز إمدادات الأسلحة إلى سلطات كييف لتحقيق ذلك.

فما هي خلفيات القصف الأوكراني لمحطة زباروجيا؟ وما دلالات التحركات الميدانية على محاور القتال؟

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