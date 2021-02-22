ليبيا.. من يقف وراء محاولة اغتيال باشاغا؟

قال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن محاولة اغتياله كانت عملية تم التخطيط لها جيدا وليست من قبيل الصدفة.

وإذ استبعدت أطراف ليبية أخرى أن يكون الحادثُ محاولةَ اغتيال دعا المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة الجهات القضائية الى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الحادث.. يأتي ذلك بينما يسعى الليبيون لاستكمال إجراءات التصويت على الحكومة أمام البرلمان والمضي قدما نحو انتخاباتٍ عامة في ديسمبر القادم.. فهل تؤثر حادثة إطلاق النار على موكب وزير الداخلية في عملية انتقالِ السلطة في البلاد والتحضير للانتخابات.. وماهي التأثيرات الخارجية على التفاعلات الداخلية؟