ليبيا.. من يقف وراء محاولة اغتيال باشاغا؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptwe
قال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن محاولة اغتياله كانت عملية تم التخطيط لها جيدا وليست من قبيل الصدفة.
وإذ استبعدت أطراف ليبية أخرى أن يكون الحادثُ محاولةَ اغتيال دعا المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة الجهات القضائية الى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الحادث.. يأتي ذلك بينما يسعى الليبيون لاستكمال إجراءات التصويت على الحكومة أمام البرلمان والمضي قدما نحو انتخاباتٍ عامة في ديسمبر القادم.. فهل تؤثر حادثة إطلاق النار على موكب وزير الداخلية في عملية انتقالِ السلطة في البلاد والتحضير للانتخابات.. وماهي التأثيرات الخارجية على التفاعلات الداخلية؟