لماذا أصبحت الجمهورية الرومانية معيارا للديمقراطيات الحديثة؟

وضع الرومان القدماء مشروع دولة فريدا من نوعه والذي صار فيما بعد بمثابة النموذج الأولي للتشكيلات السياسية المعاصرة. وبعد زوال الإمبراطورية ذاتها بقي إرث روما حيا وماثلا للعيان..

ولم يتوقف عن المساهمة في تشكيل حضارات أخرى. تتمثل إحدى مساهمات روما المدهشة حقا في الفصل بين فروع السلطة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يضمن التوازن والرقابة المتبادلة بينها وبحيث لا يتمتع أي فرع بسلطة استثنائية. كيف كان العالم الروماني في عهد كل من الجمهورية والإمبراطورية؟ هذا ما سيحدثنا عنه بالتفصيل أندريه سمورتشكوف الدكتور في علوم التاريخ، البروفيسور في معهد الثقافات الشرقية والعصر القديم في "الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية".. البروفيسور في قسم تاريخ العالم القديم "بالمدرسة العليا للاقتصاد".

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