كيف يدمر الغرب المحكمة الجنائية الدولية باستخدامها مطية لأهدافه؟

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية دمية في يد الغرب، ورهن إشارته لممارسة العدالة الزائفة حسب الطلب وفق تعبيره،

من جانبها قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الموقفَ الأمريكي من مذكرة المحكمة الجنائية، بحق الرئيس فلاديمير بوتين، غير مقبول، يأتي ذلك بعد ترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي واعتبار القرار إشارة قوية.

هذا وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنظر إلى أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي وليست عليها التزامات بموجبه.

فما هي خيارات موسكو للتعاطي مع قرار المحكمة؟ وما خلفيات التأييد الأمريكي لقرارها بشأن الرئيس الروسي؟

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