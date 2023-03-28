كيف يدمر الجيش الروسي صواريخ أمريكية بعيدة المدى في أوكرانيا؟

يوميا تبرز معطياتٌ جديدةٌ بشأن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا والاقتراب الغربي الخطير من الخطوط الحمراء الروسية.

فللمرة الأولى تسقط الدفاعات الجوية الروسية قذيفة موجهة بعيدة المدى، في تطور ذي دلالات مهمة. أولا، كفاءةُ الدفاعات الجوية الروسية، التي تمكنت من تحديد هدف صغير مناور يصعب اعتراضه، وتدميرِه. ثانياً المدى البعيد الذي ذهب إليه الغرب في تسليح نظام كييف. فهذه الذخائر يمكن نظرياً استخدامها في استهداف العمق الروسي، مع ما يستتبعه ذلك من نفاد صبر موسكو واحتمال ردّها على تجاوز الغرب خطوطها الحمراء. فيما عيون الغرب الآن على ما يسميه "هجوم الربيع" المضاد من جانب قوات كييف، تنتظر دوله هذا التطور لتبيان نتيجة استثمارها الباهظ في أوكرانيا ضد روسيا، في ظل ازدياد احتمالات تدحرج الأمور إلى ما ليس في الحسبان.

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