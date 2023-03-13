كيف يحقق الجيش الروسي أهدافه في أوكرانيا؟

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الأهداف التي طرحتها روسيا أمامها في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها حاليا إلا بالطرق العسكرية،

وإن الكرملين لا يرى حاليا أي ظروف لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المجرى السلمي..

وكانت الصين قد أعلنت مبادرة من اثني عشر بندا تدعو في جانب منها الى وقف القتال واستئناف محادثات السلام، كما نقلت وكالة رويترز عن مصادرها أن لقاء سيعقد الأسبوع المقبل في موسكو بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي لكن الجانبين الروسي والصيني لم يؤكدا هذه المعلومات حتى الآن، وأفادت الأنباء أيضا أن الرئيس شي يعتزم عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد زيارته الى موسكو مما يشير الى احتمالات تفعيل وساطة صينية في هذا المجال..

وفي السياق أيضا أفادت صحيفة بوليتيكو أن هناك تباينا في المواقف بين واشنطن وكييف التي استفادت من دعم عسكري كبير دون إظهار أي امتنان حسب الصحيفة ، كما أنها لم تأخذ الإرشاداتِ الامريكية بعين الاعتبار في ملفات عدة.. فهل يقترب الحل السلمي في أوكرانيا أم يبتعد أكثر؟

Your browser does not support audio tag.