كيف ومتى اخترعوا الشعب اليهودي؟

تاريخ النشر:06.11.2023 | 18:22 GMT | أخبار العالم
أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند يفند الخرافات والأساطير المؤسسة لإسرائيل.
أعلن مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تراي يينغست، الذي يرافق القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لقطاع غزة عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.
أكد مصدر مسؤول بالأزهر أن المبنى الذي قصف اليوم من جانب القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر " لا يتبع جامعة الأزهر في مصر في أي شيء.
قالت مراسلة RT في لبنان مساء يوم الأحد إن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، سيتحدث يوم السبت 11 نوفمبر عند الساعة الثالثة بعد الظهر بمناسبة يوم "شهيد حزب الله".
احتدم جدل حاد في إسرائيل بعدما نشر السياسي الإسرائيلي وعضو الكنيست السابق عن حزب "الاتحاد القومي" ميخائيل بن آري تغريدة خطيرة يتهم فيها مصر بتسليح غزة.
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فجر يوم الاثنين، إن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.
اغتالت منظمة "شتيرن" الصهيونية المتطرفة بالقاهرة في 6 نوفمبر عام 1944، الوزير البريطاني المقيم في الشرق الأوسط والتر إدوارد غينيس، المعروف أيضا باسم اللورد موين.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس مع دول كبرى لحشد الدعم الدولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
أكد متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
اعتقلت القوات الإسرائيلية القيادي في حركة فتح رأفت عليان من بلدة عناتا أثناء مشاركته في مداخلة تلفزيونية.
تحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "معانقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن جهود القاهرة لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية لغزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.
دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية إلى مقاطعة الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة بسبب ما يفعلونه وحلفاؤهم بقيادة الولايات المتحدة بأهل غزة من إبادة جماعية.
نشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قامت باستهداف المدن الإسرائيلية والمواقع العسكرية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين.
أكد الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند أن حماس تظهر مستوى متقدما في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة.
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الاثنين أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.
علق نائب وإعلامي مصري على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
أكد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، جيسون ويليك، أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا بسبب انتصار موسكو بالنزاع في أوكرانيا.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف من سكان قطاع غزة في مصر.
أفادت مراسلة RT في مصر، بتوقف حركة عبور مزدوجي الجنسية و الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غرة بعد أن قصفت إسرائيل سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين.
قال الفنان المصري بيومي فؤاد إن فريق مسرحية "زواج صناعي" التي تقدم في "موسم الرياض" تعرض لـ"إهانة، وظلم كبير".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.
أثار مقطع فيديو ظهر فيه الحاخام العسكري الإسرائيلي التابع لوحدة "ناحل" في الجيش الإسرائيلي عميحاي فريدمان وهو يتحدث إلى مجموعة من الجنود، ضجة في الساعات الأخيرة.
انتقد السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، واشنطن لفشلها في أن تكون "وسيطا نزيها" في الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفضها الدعوة لوقف إطلاق النار واختيارها بدلا من ذلك مصطلح "هدنة إنسانية".
حذر خبراء من أن الوباء التالي، الذي يطلق عليه اسم "الوباء الكبير"، قد يطلق العنان لأكثر الأمراض المعدية فتكا التي عرفتها البشرية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيزيد مساعداته الإنسانية لقطاع غزة بمقدار 25 مليون يورو.
قالت قناة "12" العبرية في تقرير يوم الاثنين إن الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد إلى إيران وحزب الله في حالة فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل أو إصابة مواطنين أمريكيين.
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا قرابة منتصف ليلة الأحد الاثنين في ما يبدو أنه محاولة لتهدئة غضب أنقرة حيال الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في غزة.
وجه النائب في البرلمان المصري محمود بدر، رسالة للدول العربية بعد نجاح القوات الجوية الأردنية في إرسال المساعدات إلى غزة لأول مرة عن طريق إنزال جوي.
في تصريح لافت يخالف الإحصائيات التي قدمتها السلطات الصحية في قطاع غزة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي أمني رفيع تقديراته لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.
ذكرت صحيفة Tagesschau التابعة لمجموعة ARD الإعلامية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل طاقم تصوير من قناة ARD التلفزيونية الألمانية في الضفة الغربية وهدد الصحفيين.
نفذ "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.
دخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه يتوقع أن تتصاعد الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط إلى مستوى حرب عالمية، لأن الجميع رأى مدى ضعف أقوى قوة في الشرق الأوسط.
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جندي إضافي في صفوفه خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 348 جنديا.
أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" اللتين تضمان قوات أمريكية، لهجمات من فصائل عراقية مساء أمس الأحد.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية يوم الأحد 12 نوفمبر، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء يوم الاثنين إنهم دمروا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
نشر موقع "واللا" العبري مساء يوم السبت مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
كشف تقرير نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة الأجانب في حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مقابل مبالغ كبيرة.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يخطط لتغيير استراتيجيته تجاه روسيا.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أجهزة الأمن تحقق في شبهات حول مشاركة أجانب من خارج قطاع غزة في هجوم "كتائب القسام" يوم 7 أكتوبر الماضي.
ذكرت وسائل إعلام تركية أن ناشطا مجهولا أحضر صندوقا مملوءا بالفئران إلى أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في اسطنبول، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد جديدة لصواريخ "نور" المضادة للسفن في رسالة استعراضية إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .
وصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".
أفادت مراسلتنا، الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة "بيرزيت" عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله.
قال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن عملية الإنزال الجوية الأردنية لإيصال مساعدات إلى مستشفى في غزة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
نددت ملكة الأردن رانيا العبد الله بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في قطاع غزة، وحثت على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.
صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن القوى الأنجلوسكسونية تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى، مشيرا إلى أن نهج الغرب هذا يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي على تصريحات وزير التراث الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة بأن "عبارته كانت على سبيل الاستعارة، مشددا على ضرورة "تدمير حماس".
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صورة للحظة اعتقال القوات الإسرائيلية للناشطة الفلسطينية عهد التميمي من منزلها شمال رام الله شامتا.
علق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إمكانية "قصف غزة بالقنابل النووية".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
أعلن زعيم مجلس مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر شمال غرب بريطانيا و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني، استقالاتهم لعدم دعم زعيم الحزب كير ستارمر طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
في حين أن نشر الولايات المتحدة لغواصة نووية في المنطقة يشكل خبرا جديدا، فإن العديد من المحللين يشيرون إلى أهمية إعلان واشنطن عن مكان وجود الغواصة، حسب "تايمز أوف إسرائيل".
دعت السلطات المحلية في بلدية كريات شمونة، المتاخمة للحدود اللبنانية شمال إسرائيل، اليوم الاثنين، سكانها إلى الجلاء فورا عن المدينة.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حديثه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية الإسرائيلية، قائلا إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.
سلط تقرير صادر عن "واشنطن بوست" الضوء على زيادة خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور ومقاطع فيديو إباحية مفبركة.
قال الخبير العسكري الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، إن مزاعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضعف الجيش الروسي تشير إلى مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.
قال موقع 9fortyfive، إن تفاقم الوضع السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.
اعتبر الصحفي من صحيفة "واشنطن بوست" جيسون ويليك أن نافذة الفرص لحل الصراع مع روسيا عن طريق مفاوضات تؤدي إلى نتائج ملائمة بالنسبة لكييف، قد أغلقت.
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة.
دخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.
دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الشعب الأمريكي إلى"استيعاب الحقيقة الكاملة المتعلقة للحرب بين إسرائيل وغزة" منوها بأن "الجميع متواطئ إلى حد ما في إراقة الدماء في الحرب".
أعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وصول مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى إسرائيل لمناقشة المواجهة مع حماس فضلا عن قضية المحتجزين.
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بأن العالم سئم من الصراع الأوكراني.
كشفت "الغارديان" أن ميزة "واتس آب"، التي تولد صورا استجابة لعمليات بحث المستخدمين، تعرض صورة مسدس أو صبي يحمله عند الطلب بمصطلحات "فلسطيني" أو "فلسطين" أو "فتى مسلم فلسطيني".
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن المأساة في الشرق الأوسط تمثل فشلا أخلاقيا وسياسيا للدبلوماسية الدولية التي لم تبذل جهودا كافية لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين.
طرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في خطاب متلفز مساء الأربعاء خطة جديدة للإصلاح القضائي سماها "خطة الشعب".
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السقف الذي فرضته دول مجموعة السبع على سعر النفط الروسي، أخذ يفقد فعاليته على نحو متزايد.
قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأحد إن أحد صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية فشل في اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقط على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف مساء اليوم الاثنين، موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال اليوم الماضي.
ندد مفتي مصر، شوقي علام، بشدة تصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ووصفه بالتعطش إلى القتل.
انتشر مقطع فيديو، اليوم الأحد، يوثق دوي انفجارات في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بالإضافة إلى انطلاق صافرات الإنذار فيها.
شن رئيس جامعة الأزهر في مصر هجوما عنيفا على إسرائيل، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني المحتل لا يراعي حرمة الإنسانية".
كتبت مجلة "Foreign Affiars" أن الولايات المتحدة تخطئ عندما تجري حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موقع القوة.
أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الأحد بيانا أعلن من خلاله استهداف كريات شمونة في المنطقة الشمالية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ "غراد" (كاتيوشا).
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، عن استعدادها لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات في قطاع غزة.
قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، السبت، إن هناك جهات وصفها بأنها "من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي في السر والعلن.
دعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".
شهدت مدينة غزة الليلة، انفجارات وقصفا عنيفا، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة.
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أنه لا يحق لأحد الحديث عن إدارة غزة بعد الحرب.
طالبت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي العضو إيمان خطيب ياسين العربية بالاستقالة بعد تصريحاتها حول "عدم وجود ذبح أطفال ولا اغتصاب نساء في هجوم 7 أكتوبر".
مجددا، اعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي 22 عاما من منزلها في بلدة النبي صالح شمال رام الله.
صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تدين تصريح وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول احتمال استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة وتعتبرها غير مقبولة.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن قبول بكين،أخيرا،الكشف عن ترسانتها النووية.
نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد مشاهد استهداف كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه هاجم 450 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسيطر على ما أسماه "موقعا مركزيا" لحركة حماس في غزة.
ارتكب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، هفوة قاتلة خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أعربت نانسي بيلوسي، وهي رئيسة سابقة لمجلس النواب الأمريكي، عن اعتقادها بأن هنغاريا لا تستحق عضوية الاتحاد الأوروبي بسبب موقفها حول أوكرانيا.
اشتبك المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة التركية خارج قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في أضنة التركية اليوم الأحد.
عرضت "كتائب القسام" مساء يوم الأحد مشاهد لـ"مفارز الهاون" في سلاح المدفعية "القسامي".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضرب أهداف لحزب الله في محيط بلدة عيتا الشعب وعدد من البلدات الأخرى في جنوب لبنان.
أدانت الإمارات التصريحات "المشينة وغير المقبولة" لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، معتبرة أنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.
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