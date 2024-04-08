كيف ستواجه قدرات إسرائيل العسكرية الانتقام الإيراني؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل أنهت استعداداتها الدفاعية للرد على أي تطور يتعلق بإيران،

وذلك في ظل التهديدات بالرد على مقتل قادة بالحرس الثوري خلال الغارة التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

بينما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن قواته قادرة على التعامل بقوة مع إيران هجوميا ودفاعيا في أماكن قريبة أو بعيدة.

وفي السياق حمّل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مبنى القنصلية في دمشق وقال إن عدم إدانتها للهجوم يدل على إعطائها الضوء الأخضر لهذه الجريمة حسب وصفه، وقال إن النفاق الغربي هو المسؤول عن الجرائم الإسرائيلية. فما هي مآلات المواجهة المحتلة بين إسرائيل وإيران؟ وهل تغير المواجهة قواعد الاشتباك المعروفة بين الطرفين؟

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