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نيوزميكر

كيف ستساعد الإمارات سوريا في تطوير قطاع الطاقة؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

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