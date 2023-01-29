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كيف سترد حماس على التصعيد الإسرائيلي؟

أخبار العالم العربي

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ضيف الحلقة نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق.

نائب رئيس حركة حماس في الخارج لـ RT: الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مرفوضة من المجتمع الدولي

أبو مرزوق لـ RT: جميع العمليات الاستشهادية تستدعي من الشعب الفلسطيني أن ينتفض ضد الاحتلال

أبو مرزوق لـ RT: الفصائل مستهدفة من السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال

أبو مرزوق لـ RT: معظم العمليات في الضفة الغربية عمل فردي

أبو مرزوق لـ RT: الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله قبل إنهاء الاحتلال

أبو مرزوق لـ RT: الشعب الفلسطيني الوحيد في العالم مازال يقع تحت الاحتلال

أبو مرزوق لـ RT: من حق الشعب الفلسطيني أن يتحرر ويعيش بكرامة

أبو مرزوق لـ RT: أكثر من 24 قرارا للسلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني إلا أنه مازال قائما 

أبو مرزوق لـ RT: يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن ملاحقة المقاومين وألا تكون أداة بيد الاحتلال

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