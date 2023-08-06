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رحلة في الذاكرة

كيف تحولت تجمعات البنائين السرية (الماسونية العملية) إلى منظمات متنفذة عالميا (الماسونية النظرية)؟

مجتمع

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في هذه الحلقة نستضيف الدكتور يفغيني كوزميشين وهو باحث متخصص في تاريخ الحركات الباطنة والجماعات السرية ونظريات المؤامرة حولها.

وهو عضو في مجلس رابطة الباحثين الدوليين في الباطنية والروحانية. ومن أبرز أعماله البحثية: "الماسونية المصرية في العالم وفي روسيا", "مراحل الترسيم في الماسونية", " الحركات الروحانية - الباطنية في النظرية والتطبيق" و"البناؤون والماسونيون". ومن أهم كتبه: "أليساندرو كاليوسترو في هجاء المعاصرين له" وكتابه الجامع بعنوان "الماسونية".

في هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور يفغيني كوزميشين عن تحول تجمعات البنائين الأحرار السرية والمتواضع (الماسونية العملية) إلى منظمات متنفذة عالميا (الماسونية النظرية).

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