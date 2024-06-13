كيف انتقل الحوثي لقصف إسرائيل رغم المواجهة مع واشنطن ولندن؟

يوسع الحوثيون استهدافاتهم في البحار ويوجهون صواريخهم إلى إسرائيل

بالاشتراك مع فصائل عراقية ولبنانية ردا على ما يقولون إنها جرائمُ إسرائيلية ترتكب في قطاع غزة ولنصرة المظلومين فيه، ورغم القصف الأمريكي البريطاني على بناهم التحتية ومناطق نفوذهم يستمرون في تهديداتهم بتوسيع قائمة أهدافهم التي يراها كثيرون قرصنة بحرية وآخرون موقفا مشرفا لهم رغم ذلك..

-فهل شكل الحوثيون جبهةَ دعم لغزة وما هي قدرتُهم على المواجهة الحقيقية؟

-وما الذي حققوه بين معادلة جر مأساة جديدة على اليمن وتعطيل التجارة العالمية أو تسجيلِ اسمهم كلاعب إقليمي لا يمكن التغاضي عنه في ظل قدرات عسكرية يٌقال بأنها تتطور بشكل كبير..

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