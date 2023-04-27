كيف أوصلت سياسة واشنطن السودان لحرب بين الجيش والدعم السريع؟

في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى المجلس، أنّا يفستغنييفا إن العديد من اللاعبين الخارجيين ضغطوا للتعجيل

بتنفيذ الاتفاق الإطاري في السودان مشيرة إلى أن ذات الأطراف فرضت ظهور قرارات لم تنل تأييد طيف واسع من السودانيين.

تصريحات الديبلوماسية الروسية من الأمم المتحدة تأتي في إطار تأكيد الخارجية في موسكو على ضرورة عودة أطراف الصراع في السودان إلى طاولة الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية، التي ذكر الوزير سيرغي لافروف بأنها بدأت بدور الأمريكيين في تقسيم السودان إلى شمالي وجنوبي وربطهم فيما بعد بين رفع العقوبات ومطالب خارجية لا تلبي مصالح السودانيين.

فهل بات السودان أرضا خصبة لصراع الإرادات الدولية؟ أم أن اندلاع المواجهات لا يتجاوز حدود الطموحات الداخلية؟

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