كيف أفشل الجيش الروسي إمدادات أسلحة الناتو للجبهة بأوكرانيا؟

ما أن أعلنت الدول الغربية عن إرسال دباباتها لأوكرانيا حتى سارعت القوات الروسية بتوجيه ضربات من البحر والجو بأسلحة دقيقة على منشآت الطاقة، وعلى شبكات النقل في أوكرانيا..

لتعلن وزارةُ الدفاع الروسية عن شلّ إمكانية إيصال الأسلحة والذخائر لجبهات القتال الممتدة على مئات الكيلومترات في ثاني أكبر الدول الأوروبية مساحة.



ما تأثير هكذا ضربات على وصول الأسلحة لمناطق القتال وماذا عن قدرة موسكو على تحييد بنية النقل العسكري؟ هل ستتخذ كييف ذلك ذريعة وحجة للمطالبة بالصواريخ والطائرات كما يريد زيلينسكي؟ وهل انتهت امكانية المفاوضات على المدى المنظور تبعا للموقف الغربي؟





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