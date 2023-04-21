كيف أفشلت العملية الروسية الخاصة خطط الناتو لضم أوكرانيا؟

يؤكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن كل حلفاء الناتو متفقون على وجوب أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف الأطلسي..

ويأتي سريعًا الرد الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مشددًا في هذا السياق على أن منع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة.

يأتي ذلك فيما عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن دهشته من تصريحات ستولتنبرغ حول توافق أعضاء الحلف على انضمام كييف إلى قوامه، مشيرًا إلى أن هنغاريا ستواصل عرقلة الاجتماع الوزاري للجنة أوكرانيا والناتو لأنه لم يكن هناك تقدم في حل القضايا التي تهم بودابست.

فكيف يفهم الغرب هذه الرسائل الروسية؟ وكيف ستلقي تصريحات ستولتنبرغ بظلالها على أتون القتال في أوكرانيا؟

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