كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي؟

هدأت النيران ليبدأ الحديث عن إعادة الإعمار.. قطاع غزة الذي تدمر بشكل كبير جراء الحرب الأخيرة ينتظر الآن مبادرات وخطوات ميدانية للبدأ بإعادة تأهيل الحياة للمواطنين في غزة.

.. من البنى التحتية الى الأبراج السكنية ونقص الخدمات على كافة الأصعدة.

تحديات كثيرة أمام المسؤولين الفلسطنينيين والوقت هو العدو الآخر الآن مداهما المدنيين الذين تشردوا وينتظرون المساعدة.

الحديث عن إعادة إعمار غزة مع وزير الاشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة.

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