صرح مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن واشنطن ولندن وكييف هي وراء الهجوم الإرهابي المروع في تجمع "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو والذي أودى بحياة 139 شخصًا.

وماذا عن تنظيم داعش الإرهابي الذي تلقف إعلام الغرب وساسته فرضية تورطه في الهجوم بعد ساعات معدودة بعيد وقوع الحادثة؟ ما هي نقاط التوتر في هذه السردية؟ لماذا تختلف طبيعة تحرك المسلحين وطريقة هروبهم عن الأساليب التي يتبعها داعش؟ لماذا يعترف القادة الأمنيون الأوكرانيون بتنفيذ اعتداءات واغتيالات داخل روسيا؟ ما علاقة استخبارات كييف بالحركات الإسلامية المتشددة في الشرق الأوسط؟

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