قيادية كردية تتوقع موعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا

لقاء RT مع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد

تصريحات رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد لـ RT:

- الاعتراف بالإدارة الذاتية سيكون سببا في تغيير الدستور في سوريا

- تصريحات الأسد لا تخدم السوريين والمصلحة السورية ولا بد من تغيير لغة الخطاب تجاه الأكراد

- ما يحدث في درعا خرق لاتفاق المصالحات ولا بد من حلول جذرية بعيدا عن القوة

- من المتوقع حدوث انسحابات أمريكية في المناطق التي تتواجد فيها قواتها

- تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية مؤقت

- انسحاب الأمريكيين من سوريا سيؤثر على استراتيجيتهم ونتمنى استمرار الشراكة معهم حتى الوصول إلى حل في سوريا

- قوات سوريا الديمقراطية تحافظ على الموارد السورية بعيدا عن المنظمات الإرهابية

- نرى أن عقوبات الخزانة الأمريكية على شخصيات من المعارضة السورية إيجابية

- قوات المعارضة ترتكب جرائم حرب بشكل يومي في عفرين ورأس العين

- لا بد من استمرار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة للحد من انتهاكات المجموعات الإرهابية

- البنية التحتية في المنطقة مدمرة ولم يحدث جذب أي استثمارات حتى الآن

- هناك حرب خاصة من قبل تركيا لتحريض الناس على ترك بلادهم وخاصة الأكراد

- هناك تطور بسيط وبطيء وتخوف من استعادة الدول لرعاياها من داعش والكثير من الدول لا تقبل باستعادتهم

- الإدارة الذاتية تعتمد على مواردها المحلية بسبب إغلاق المعابر الخارجية

- الإدارة تحتوي الاحتجاجات في مناطق الغالبية العربية بتحقيق المطالب

- يتهموننا دائما بالانفصال والتقسيم "فتنة" خلقتها تركيا

- نعمل على وحدة الأراضي والجغرافية السورية وتركيا تعمل على ضم عفرين ومناطق أخرى

- لا يوجد أي رؤية قريبة للحوار مع دمشق والأمريكيون لا يمنعونا بل يشجعونا على الحوار مثل الروس

- التعاون الأمريكي الروسي في الفترة الأخيرة إشارة إلى أن واشنطن تسعى لحل الأزمة السورية