قصة "أخطر جاسوس في التاريخ". تمهيد

قيل عنه: "أفضل جاسوس على مر العصور" و"أخطر جاسوس في التاريخ" و"الجاسوس الذي غيّر العالم" و"الباهر.. الذي لا يشق له غبار" و"جيمس بوند ستالين".

حظيت أعمال زورغه بإعجاب جنرال الجيش الأمريكي دوغلاس ماكآرثر و"العميل المزدوج" كيم فيلبي، وكلٍ من الكتّاب: إيان فليمنغ، وتوم كلانسي، ولانس مورو. حتى أن ميتسوسادا يوشيكاوا المدعي العام في قضيته قال إنه لم يصادف في حياته أعظم منه.

من هو هذا الجاسوس؟

نستضيف اليوم أحد أبرز المؤرخين في مجال الاستخبارات، وهو يوسف ليندر الذي ألف كتابا عن هذا الجاسوس إذ أتيح له الوصول إلى أرشيفات الأجهزة الأمنية المغلقة.

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