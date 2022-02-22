نعومكين: قرار الاعتراف باستقلال دونباس إنقاذاً لحياة الملايين وتبعات متوقعة في الشرق الأوسط
لماذا قرر فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا؟
ما تأثير هذا القرار على خريطة التموضعات الدولية الأساسية في ظل ترقب اشتداد المواجهة بين روسيا والغرب الأمريكي؟
ما هي انعكاسات القرار الروسي على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة على صعيد الملف السوري؟
وهل ستعترف دمشق بالجمهوريتين الجديدتين؟
تشخيصٌ للموقف الدولي المعقد حول أوكرانيا وتبعات الصراع المتصاعد بين موسكو والغرب على مستوى العالم العربي والأطراف المؤثرة في المنطقة في حوار يجريه أرتيوم كابشوك مع ضيف هام وهو المستشرق الروسي الكبير، عضو أكاديمية العلوم الروسية والرئيس العلمي لمعهد الاستشراق البروفيسور فيتالي نعومكين.
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