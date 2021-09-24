قرارات الرئيس التونسي.. تصحيح للمسار أم احتكار للسلطة؟

حالة جدل تسود الشارع التونسي عقب الإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي تقضي بتمديد الوضع الاستثنائي مع إعداد مشاريع للتعديلات

المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وفيما تعلن ستةُ أحزاب تونسية مساندتها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن إعلان سعيد يمثل انقلابًا كامل الأركان ضد الديمقراطية والثورة و إرادة الشعب داعيا إلى النضال السلمي في مواجهة الإجراءات الرئاسية.

فإلى أين تمضي حالة الاحتقان السياسي على الساحة التونسية؟ وأين دور الشعب فيما يجري؟

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