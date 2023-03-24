قذائف يورانيوم غربية لأوكرانيا..هل تشعل حربا نووية مع روسيا؟

فيما تتعهد بريطانيا بنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى نظام كييف، يأتي التحذير الروسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف

ويؤكد لافروف أن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف يمثل خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع ويشدد في الوقت نفسع أن موسكو سترد في حال تم هذا الأمر.

تحذير لافروف يأتي أيضًا، مع حديث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن التهديد بنشوب نزاع نووي آخذ بالازدياد، إذ يشير مدفيديف إلى عدم استبعاد أي شيء خلال تنفيذ الجيش الروسي للعملية العسكرية الخاصة وأن القوات الروسية ستدخل إلى كييف أو حتى إلى لفوف من أجل القضاء على هذه العدوى.

فما انعكاسات إقدام الغرب على تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المُنضب؟ وما طبيعة وأدوات الرد الروسي في المقابل؟

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