قتلى إسرائيليون في عملية إطلاق نار بالقدس.. ما التداعيات؟

في هجوم وصف بأنه رد فلسطيني لمقتل عشرة من سكان مخيم جنين، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل سبعة إسرائيليين وجرح عشرة آخرين خلال عملية إطلاق نار قرب مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس

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وضمن ردود الفعل الأولية أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يؤاف غالند قطع زيارته إلى الولايات المتحدة والعودة إلى إسرائيل على خلفية العملية.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع عملية القدس ردا على جرائم حكومة المستوطنين الفاشية وفق البيان.

فيما أعرب البيت الأبيض عن قلقه من تصاعد دوامة العنف في الضفة الغربية، قبيل جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية أنطوني بلينكين تقوده إلى فلسطين وإسرائيل لبحث سبل التهدئة.

فما هي دلالات الهجوم؟ وهل يعكس فشل السياسات الأمنية الاسرائيلية؟ وما التبعات المتوقعة؟