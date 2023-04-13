قانون التقاعد يشعل احتجاجات فرنسا.. هل يحسم المجلس الدستوري؟

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس ومدن فرنسية أخرى، وذلك ضمن اليوم الاحتجاجي الثاني عشر ضد قانون التقاعد الجديد

الذي اعتمدته الحكومة بناء على مادة في الدستور دون التصويت عليه في البرلمان.. الاحتجاجات التي وصفت بالمليونية صاحبتها إضراباتٌ في قطاعي الطاقة والنقل ، بينما قللت السلطات من حجم المشاركة الشعبية فيها.. وفي السياق دعا الرئيس الفرنسي المعارضة اليسارية الى الحوار و حلول توافقية بشأن هذا القانون.. الاحتجاجات جاءت عشيةَ قرارٍ حاسمِ للمجلس الدستوريّ بشأنِ مشروعِ القانونِ المثيرِ للجدل.. فهل ينهى المجلس الدستوري الفرنسي الجدل أم يزيد من توتر الاوضاع في فرنسا؟

Your browser does not support audio tag.