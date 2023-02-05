علم نفس القوميات والعوامل المؤثرة على تشكل عقلية الشعوب. العرب واليابانيون نموذجا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up25
في حلقة اليوم نتابع الحديث مع البروفيسورة ناديجدا ليبيديفا، الدكتورة في العلوم النفسية، رئيسة مركز الدراسات الاجتماعية والثقافية في جامعة الأبحاث العلمية – المدرسة العليا للاقتصاد.
دخلت البروفسورة ليبيديفا قائمة أفضل أربعين عالما روسيّا يتم الاستشهاد بهم في مجال علم النفس وهي محررة وكاتبة في ميدان علم النفس العرقي في الإصدارات الأجنبية المتخصصة. في هذه الحلقة نتحدث عن العوامل المؤثرة على تشكل عقلية القوميات المختلفة.