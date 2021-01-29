نافالني وحقيقة "قصر بوتين"

أنصار المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني يعدون بجولة أخرى من المظاهرت بعد أن شهدت مدن روسية عدة قبل أسبوع خروج مواطنين روس دعما له بعد ما تم توقيفه بُعيد عودته من ألمانيا.

ماذا يريد نافالني ومناصروه في الوقت الذي ينادي فيه كل الناس في روسيا ضد ظواهر الفساد؟ هل لديه برنامج سياسي واضح؟ هل يقترح حلولاً فعالة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون؟ لماذا تستجدي مكاتب نافالني الشباب القاصرين للخروج بهم إلى الشارع؟ من ساعدَه على إنتاج "فضيحة" إعلامية ضخمة عن "قصر بوتين"؟ ألن يرتد السحر على الساحر بعد هذا "التحقيق"؟ لماذا نأت معظم أحزاب المعارضة في روسيا بنفسها عن نافالني؟ ولماذا الالتفاف الغربي غير المسبوق لدعمه؟

كل هذه التساؤلات يطرحها أرتيوم كابشوك على سيرغي فومتشينكوف

قائد "حرس زاخار بريليبين" (زاخار بريليبين هو روائي روسي شهير وناشط سياسي معروف يرأس حركة "من أجل الحقيقة" المعارضة)، والخبير في لجنة الإعلام بالمجلس الاجتماعي الروسي، الناشط الإعلامي فاديم مانوكيان.

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