طهران وواشنطن.. مفاوضات فيينا إلى أين؟

وسط غموض يكتنف عملية استئنافها، لا زال شبح الفشل يطل برأسه على مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى

ومع التخوف الأوروبي، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية ليست مستعدةً حتى الآن للانتقال إلى المرحلة النهائية من الحوار مشيرًا إلى أن بعض المشاركين طلبوا مزيدًا من الوقت، أما إيران فأعلنت من جانبها أنها قيدت وصول المفتشين الأمميين إلى منشأة نطنز النووية.

-فمن هو المسؤولُ عن تعثر المفاوضات إلى غاية اللحظة؟ ما درجةُ استعداد طهران لخيار فشل المحادثات ؟ وإلى أي مدى يمكن ربط التصعيد الإيراني الأمريكي الأخير على الساحة العراقية بمسار المفاوضات؟

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