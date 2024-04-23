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ضربة روسية غير مسبوقة.. تدمير قاذفة صواريخ أمريكية بأوكرانيا

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يقول الميدان كلمته بتقدم روسي على محاور القتال في الصراع الدائر في أوكرانيا بدعم من الغرب الذي حتى الآن يرفض التسليم بالواقع محذرا من هزيمة كييف

التي أعلن رئيسُها صراحة أنه يقاتل نيابة عن الغرب.. في المقابل يعلن وزير الدفاع الروسي امتلاك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله.
وفي الوقت الذي يصب فيه زعماءُ غربيون الزيت على نار الأزمة هناك طرف آخر يتحدث عن حل دبلوماسي العام القادم.. فيكتور أوربان الرئيس المجري يعتبر أن وصول القادة ذوي العقلية السليمة في الغرب سيمكّن من إنهاء الصراع وهو المسعى الذي تطرحه الصين بقوة في خضم تجاذباتها مع واشنطن التي حملتها مسؤولية التصعيد رافضة الاتهامات الموجهة إليها حول العلاقات مع موسكو.

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