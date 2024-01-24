ضربات أمريكية للعراق واليمن.. غارات محدودة أم حرب شاملة؟

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تستنفر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في مواجهة التهديد المستمر من قبل فصائل آلت على نفسها أن تشعل ساحات موازية دعما للفلسطينيين

بهذا الصدد شنت الولايات المتحدة ضربات متزامنة على مواقع لفصائل عراقية في محافظتي بابل والأنبار، بموازاة غارات أمريكية وبريطانية جديدة على مواقع تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن.

وفي ردها على سؤال حول إمكانية اعتبار الولايات المتحدة في حالة حرب بالشرق الأوسط نفت المتحدثة باسم البنتاغون مشيرة إلى أن واشنطن ال تسعى إلى حرب

بموازاة ذلك ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين، وأوضح التقرير أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا الملف مع نظرائهم الصينيين مرارا خلال الأشهر الماضية.

فما هي حدود التحرك العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط؟ وهل تنجح الوساطات مع إيران في الدفع نحو تسوية أمنية بالمنطقة؟

Your browser does not support audio tag.