صواريخ حماس لا تتوقف.. هل فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها؟

أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على ما سمته المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك في ثاني عملية استهداف لتل أبيب في يوم واحد.

التطورات الميدانية البرية، والمعارك الضارية بالاضافة الى قصف العمق الإسرائيلي المتواصل يفند تصريحات نتنياهو بأن الجيش المتوغل في قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر يبسط سيطرته الأمنية في شمالي القطاع، ويوشك على تقويض القوة العسكرية لحركة حماس.. فما دلالات استمرار قصف تل أبيب بعد شهر ونصف الشهر من التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة؟

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