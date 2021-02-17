صواريخ إيران ودورها..عقدة واشنطن وطهران

متاهةٌ معقدةٌ يراها بعضُ المراقبين دخلتها حالةُ الشدِ والجذب بين إيرانَ والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران.

واشنطن تقول إن إيرانَ بعيدةٌ عن الامتثال لتعهداتها وتكررُ شرطين للعودة للاتفاق 1- معالجةُ القضايا المتعلقة بالبرنامج الصاروخي البالستي 2- وأعمالُ إيرانَ المزعزعةُ للاستقرار الإقليمي كما تقول، وهو ما ترى فيه الأخيرةُ خروجاً من أطر الدبلوماسية التي أدت عام 2015 للتوقيع على الاتفاق..

صعوباتٌ وعراقيلُ أخرى أمام الطرفين تتمثل بمطالبة عواصمَ بإشراك السعوديةِ وإسرائيلَ في أي مفاوضات مرتقبة لما ترى فيه حقاً لضمان أمنهما مع اتهامات لجهات مدعومة من إيران/ هكذا تقول جهات عدة/ بلعب دور تخريبي في اليمن ولبنان والعراق..

- هل ستعود واشنطن للاتفاق.. أم ستقدم طهرانُ تنازلاتٍ لرفع العقوبات؟

- ما سرُ التصعيد الإقليمي وما هي أوراقُ القوةِ الإيرانية للتفاوض؟

- هل من الممكن إشراكُ دول إقليمية داخل أي نقاش لحلٍّ يكون شاملا ً؟

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