صفقة الإفراج عن أسانج.. ورقة بيد بايدن

بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن، غادر مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج بريطانيا متوجها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة،

حيث ستجري محاكمته هناك ضمن اتفاق عقده مع القضاء الأمريكي يعترف بموجبه أسانج بذنبه بشكل جزئي مقابل إطلاق سراحه. وكانت السلطات الأمريكية اتهمت أسانج بالتآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها بعد أن كشف موقعه ويكيليكس عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق. فما الهدف من الإفراج عن جوليان أسانج في هذا التوقيت؟ وإلى أي درجة يمكن اعتبار ما جرى ورقة انتخابية رابحة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة خصمه دونالد ترامب؟

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