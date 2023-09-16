شرق ليبيا المنكوب.. جسر جوي روسي للإغاثة

تكشفت الأزمة الليبية بأقسى صورها بعد إعصار دانيال وما خلفه من فيضانات ودمار وعشرات آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومشردين تضاف لسنوات من الانقسامات السياسية والمجتمعية في ليبيا..

- فما هي الأسباب التي تركت هذا الرقم من الضحايا.. من المسؤول ومن سيحاسب ويحاسب؟

- وكيف تبدو الحلول ليس في إطار الكارثة الأخيرة وإنما في إطار حل يحمي الليبيين من ويلات الانقسامات وأي كوارث قادمة.

نتابع هذا الموضوع مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي..