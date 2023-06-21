سعي روسي.. سوريا وتركيا تذللان عقبات التطبيع
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف لـ RT:
- الغرب يعمل على التضييق على سوريا وشعبها وهذا يؤدي لطريق مسدود
- لقاء نواب وزراء الخارجية في أستانا جرى في جو من الاحترام المتبادل
- صيغة أستانا حققت نتائج ملموسة ولا يوجد حاليا آلية أنجزت ما فعلته أستانا
- منصة جنيف لم تعد مقبولة نظرا لموقف السلطات السويسرية إزاء ممثلي روسيا.
- لا يجب الإفراط في تقدير عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكنه أمر هام وصوت سوريا يجب أن يكون مسموعا.
- قيادات الدول العربية تعرضت لضغوطات وتهديدات قبيل اجتماع جدة بشأن سوريا وقد قاومت ذلك.
- واشنطن والغرب لن يستطيعا فعل شيء حيال الدول العربية إذا واصلت العمل جماعيا بشأن التسوية بسوريا.
- نؤكد على أهمية عودة العلاقات السعودية الإيرانية وقد سبق أن طرحنا هذه المسألة في عام 2017.
- لولا الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لتحسنت الأوضاع هناك.
- واشنطن تنهب خيرات سوريا لتغطية نفقات قواتها هناك والأكراد يحصلون على القليل من عائدات هذه الثروات.
- الكرة في ملعب الأكراد بسوريا ونحن مستعدون لدعم الحوار بينهم وبين دمشق.
- من غير المقبول استهداف إسرائيل للبنى التحتية في سوريا بما فيها المطارات.
- موسكو دعت دائما للحوار بين دمشق والأكراد لتسوية جميع المسائل ولكن واشنطن تعرقل محاولات التوافق.