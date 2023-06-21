 
مباشر
نيوزميكر

سعي روسي.. سوريا وتركيا تذللان عقبات التطبيع

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjtn

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف لـ RT:

  • الغرب يعمل على التضييق على سوريا وشعبها وهذا يؤدي لطريق مسدود
  • لقاء نواب وزراء الخارجية في أستانا جرى في جو من الاحترام المتبادل
  • صيغة أستانا حققت نتائج ملموسة ولا يوجد حاليا آلية أنجزت ما فعلته أستانا
  • منصة جنيف لم تعد مقبولة نظرا لموقف السلطات السويسرية إزاء ممثلي روسيا.
  • لا يجب الإفراط في تقدير عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكنه أمر هام وصوت سوريا يجب أن يكون مسموعا.
  • قيادات الدول العربية تعرضت لضغوطات وتهديدات قبيل اجتماع جدة بشأن سوريا وقد قاومت ذلك.
  • واشنطن والغرب لن يستطيعا فعل شيء حيال الدول العربية إذا واصلت العمل جماعيا بشأن التسوية بسوريا.
  • نؤكد على أهمية عودة العلاقات السعودية الإيرانية وقد سبق أن طرحنا هذه المسألة في عام 2017.
  • لولا الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لتحسنت الأوضاع هناك.
  • واشنطن تنهب خيرات سوريا لتغطية نفقات قواتها هناك والأكراد يحصلون على القليل من عائدات هذه الثروات.
  • الكرة في ملعب الأكراد بسوريا ونحن مستعدون لدعم الحوار بينهم وبين دمشق.
  • من غير المقبول استهداف إسرائيل للبنى التحتية في سوريا بما فيها المطارات.
  • موسكو دعت دائما للحوار بين دمشق والأكراد لتسوية جميع المسائل ولكن واشنطن تعرقل محاولات التوافق.

 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا