روسيا تعدها هدفا مشروعا.. فرنسا تستعد لإرسال قوات لأوكرانيا

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن الجيش الفرنسي قلق إزاء خسائره في أوكرانيا، وهي الأعلى منذ حرب الجزائر في القرن العشرين

في حين تخفي باريس بعناية ليس فقط عدد الضحايا ولكن أيضا حقيقة انتشار قواتها هناك.

وأضاف ناريشكن أن الرئيس الفرنسي لا يعترف بمقتل جنود فرنسيين في أوكرانيا خوفا من الاحتجاجات خاصة في ظل مظاهرات المزارعين..

وأضاف أنه بالفعل يتم إعداد وحدة فرنسية لإرسالها إلى أوكرانيا، سيصل تعدادها في مرحلة أولية إلى ألفي شخص، مؤكدا أنها ستصبح هدفاً مشروعاً وأولوياً للقوات الروسية.

من جانبها وصفت وزارة الدفاع الفرنسية تصريحات نارشكين بالمضللة وغير الدقيقة، واتهمت روسيا باستخدام معلومات خاطئة فيما يخص الوضع في أوكرانيا، واعتبرته استفزازا غير مسؤول.

وكان الرئيس الفرنسي قد أطلق سابقا تصريحات لم يستبعد فيها خيار إرسال قوات الى أوكرانيا ، ولكن حلفاء فرنسا في حلف شمال الأطلسي لم يبدوا موافقة على واضحة هذه الخطوة بل ورفضها الكثيرون.. فما دلالات ما كشفته الاستخبارات الخارجية الروسية؟ وكيف سينعكس ارسال قوات غربية الى أوكرانيا على تطورات الصراع؟

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