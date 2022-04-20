روسيا تختبر صاروخ "سارمات" العابر للقارات.. ما الرسائل؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح اختبارِ نسخة مطورة من صاروخ سارمات العابرِ للقارات، وأكدت أنه الأقوى والأكثر قدرة على حمل الرؤوس الحربية.

فيما هنأ الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الروسي وقال إن الصاروخ سيضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التعقل.

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قال إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن خططها لاختبار الصاروخ الجديد، بالتوافق التام مع المسؤوليات المترتبة على اتفاقية ستارت 3، واعتبر التجربة روتينية ولم تكن مفاجئة، ولا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها..

الصاروخ الجديد فريد من نوعه في العالم وقادر على التغلب كافة أنظمة الدفاع الجوي الحالية والمستقبلية ويمكن تجهيزه برؤوس حربية فرط صوتية.. فما هي دلالات نجاح التجربة الروسية في خضم المواجهة مع الغرب؟

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