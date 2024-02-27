روسيا تحذر.. نشر قوات للناتو بأوكرانيا يهدد بمواجهة مباشرة

حذرت موسكو من حتمية الصدام المباشر بين روسيا والناتو على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا..

تصريحات ماكرون كشفت مجدداً حجم الانقسام الأوروبي خاصة بعد رفض عدد من الدول الغربية وعلى رأسهم أميركا وألمانيا المشاركة في إرسال القوات.. أما على جبهة الداخل الفرنسي تلقى ماكرون مواقف رافضة من أحزاب سياسية وأخرى معارضة تقدمتهم مارين لوبان التي عبرت عن غضبها إزاء تصريحات ماكرون، وقالت "لا أعلم إذا كان الجميع يدرك خطورة هذا التصريح، إيمانويل ماكرون يحاول لعب دور زعيم الحرب، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن حياة أطفالنا بإهمال."

بالتفاصيل سنناقش خطورةَ تصريحات ماكرون على التكتلات العسكرية الغربية.. وهل بدأت أوروبا تقترب من أخر أوراقها المتاحة للتعامل مع الأزمة الأوكرانية؟

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