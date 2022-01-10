روسيا تحذر.. ما وراء التمسك الأمريكي بتوسع الناتو خلال مباحثات جنيف؟

محادثات روسية أمريكية صعبة ومعقدة استمرت لثماني ساعات خلف الأبواب المغلقة..

جهد دبلوماسي مكثف لاحتواء التوترات الأخيرة ومنع وصولها إلى طريق مسدود، وحول النتائج كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من جنيف بأن الولايات المتحدة تعاملت بجدية مع المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، ودرستها بعمق، فيما وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية المحادثات بالاستثنائية، رغم رفضها للمقترحات الأمنية، لترحل البقية الى بروكسل وبحضور الشركاء الاوربيين..

بالتفاصيل نبحث نتائج وأفق المحادثات الروسية الامريكية في جنيف.

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