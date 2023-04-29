روسيا تحذر.. بولندا مطية ورأس حربة في معركة أوكرانيا

لم يعد خافيا على أحد دور بولندا في تأجيج الصراع في أوكرانيا مدفوعةً بأحقاد قومية وتشجيعٍ أمريكي غربي..

فبعد دورها الكبير في تسليح كييف وإرسال مرتزقتها للقتال هناك ها هي تعلن الاستيلاء على ممتلكات دبلوماسية تابعة للسفارة الروسية لديها وهو ما أثار حفيظة موسكو التي توعدت بالرد وأشارت على لسان رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأنه ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا بينما سلطاتُها تتبنى الروسوفوبيا..

ما هي خيارات روسيا للرد ولماذا اتخذت بولندا هذه الخطوة؟

ماذا عن مسار العلاقات مع دول "الصقور" في دعم الحرب ضد روسيا؟

وأين واشنطن التي ستدخل قريبا في متاهات انتخاباتها من معادلة العداء لروسيا وتأجيج الصراع في أوكرانيا؟

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