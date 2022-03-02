روسيا تحذر.. الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

تحذيرات من حرب عالمية ثالثة ستكون نووية ومدمرة حسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أوضح أن لجوء أوكرانيا لاستخدام أسلحة نووية سيمثل خطرا حقيقيا،

وبالرغم من أن هذه التصريحات جاءت في سياق استعداد الوفدين الروسي والأوكراني لجولة جديدة من المفاوضات في بيلاروس، إلا أن الإصرار الغربي على مواصلة تسليح نظام كييف يضع الوضع الأمني في أوروبا على المحك

ما الرسائل التي تحملها التحذيرات الروسية؟ وهل يتجه الناتو إلى مزيد من التصعيد؟