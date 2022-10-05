خفض إنتاج النفط.. هل يصعد بايدن ضد السعودية؟

قررت مجموعة أوبك بلاس تخفيض سقف إنتاجها النفطي بواقع مليونيْ برميل يوميا، مضيفة أن سبب الخفض هو عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط

في الأثناء نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن قرار خفض إنتاج النفط من جانبِ أوبك بلاس لم يكن ضروريا، وأنه يشعر بخيبة أمل من القرار الذي يأتي قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بداية الشهر المقبل، متوعدا بسحب كميات إضافية من الاحتياطي الأمريكي.. قرار جاء بينما تواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة وتسعى لمقاطعة النفط الروسي وفرض سقف سعري عليه في مخالفة لمنطق السوق..

فما هي تداعيات قرار أوبك بلاس اقتصاديا وسياسيا؟

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